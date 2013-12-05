وزير الخارجية الجزائرى يشيد بتطور العلاقات مع فرنسا

أكد وزير الشئون الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، مساء أمس الأربعاء، أن المحادثات التى أجراها أمس مع نظيره الفرنسى لوران فابيوس تركت مناخا إيجابيا حول العلاقات الجزائرية الفرنسية.

وأكد الوزير الجزائرى فى تصريح أدلى به للصحافة الجزائرية بمقر سفارة الجزائر بباريس، أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تتطور بصورة إيجابية مشيرة إلى الأنشطة المكثفة بين الجانبين وكذا الإرادة السياسية القوية فى تسوية المشاكل التى تطرح فى العلاقات الثنائية، مضيفا أنه تم تسجيل تقدم ولكن يبقى الكثير من العمل، واصفا العلاقة بين باريس والجزائر بأنها "واعدة" وأن الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الفرنسية "باتت حقيقة بشكل سريع".

وعن سبب زيارته لفرنسا أوضح لعمامرة أنها تندرج فى إطار الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التى ستعقد بالجزائر يومى 16 و17 ديسمبر.

وقال وزير الشئون الخارجية، "إن هذا الاجتماع يشكل فى حد ذاته لقاءً تقييميا للنتائج التى تم إحرازها على مدار سنة من تنفيذ تصريح الجزائر المبرم بين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند، خلال زيارة الدولة التى قام بها الرئيس الفرنسى للجزائر فى ديسمبر 2012.