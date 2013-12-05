الزحام والحيوانات الأليفة أهم أسباب انتشار فطريات الرأس للأطفال

تزاحم الأطفال بالمدارس يؤدى إلى ظهور بعض الأمراض التى تنتشر بسبب الزحام ومن تلك الأمراض الإصابة بفطريات الرأس والتى تسبب مشكلة كبيرة للأسرة، حيث تعتبر من الأمراض المعدية.

وتقول الدكتورة سارة إبراهيم أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية، إن فطريات الرأس، هى عبارة عن بكتيريا تصيب بوصيلات الشعر وتنتقل بين الأطفال أثناء اللعب أو التواجد فى أماكن مزدحمة كالمدارس أو النادى وغيرها من الأماكن العامة، مضيفة أن تلك الإصابات غالباً ما تظهر بين الأطفال فى عمر 5 إلى 12 عاماً، ونادراً ما تصيب المراهقين، وتزداد نسبة الإصابة بين الإناث عن الذكور.

وأضافت سارة تنتقل تلك الإصابة عند استخدام الأدوات الشخصية من طفل إلى آخر كارتداء نفس القبعة، أو المشط، أو من خلال الاختلاط بين بالحيوانات الأليفة، خاصة التى لم تطعم، وتزداد احتمالية الإصابة بين الأطفال الذين يعانون من أمراض بالمناعة أو سوء التغذية أو الأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن الأعراض التى تظهر على الطفل على شكل تغير فى لون الجلد إلى الأحمر، والرغبة فى حك المكان المصاب، وأحيانا يظهر انتفاخ فى الغدة الليمفاوية.

ويتم تشخيص تلك الإصابة من خلال إجراء الأشعة الصبغية، لأن هذا المرض يعطى ألوانا مختلف رائعة، بالإضافة إلى إجراء تحليل عينة من القشور، مؤكدة الفترة حضانة تلك البكتريا حوالى شهرين، بالإضافة إلى إن هذا المرض قد يسبب مضاعفات شديدة للطفل، حيث يسبب تلف شعر الطفل.

وقالت سارة، إن علاج تلك الحالة يتم من خلال فطريات ككريم أو من خلال فطريات كالجريزوفالفين وكونازول والتيربنافين، يجب الوقاية من تلك الإصابة من خلال جعل الطفل الاعتياد على الحفاظ على النظافة الشخصية، والابتعاد عن الحيوانات المصابة.