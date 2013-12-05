3 خطوات لعلاج الطفل المصاب بالصداع

من منا لم يشعر بالصداع، من منا لم يحتاج إلى رعاية خاصة، لأن الصداع قد يكون مؤشرا للإصابة بمرض خطير، فهل يصاب الأطفال بالصداع، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فكيف يمكن رعاية طفل يعانى من الصداع؟.

أجاب على هذه التساؤلات الدكتور أسامة محمد عبد الجواد نائب رئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفى بنها التعليمى، فقال إن الأطفال يصابون مثل البالغين بالصداع، بل إنه غرض منتشر بشدة وعادة لا يكون خطيراً، مضيفاً أنه من الصعب أن يتظاهر الطفل أمام والديه بالصداع من أجل الخداع وادعاء المرض، لذلك عندما يشكو الطفل من الصداع لابد أن تأخذ شكواه بعين الاعتبار.

وقال، تتعدد أنواع الصداع الذى يصيب الأطفال، مشيراً إلى أن الطفل يصاب فى العادة بالصداع مرة واحدة فى السنة على الأقل، وهو يختلف عن الصداع الذى يصيب البالغين، مؤكداً أن أسباب الصداع عند الأطفال تختلف حسب الحالة للطفل، فهناك صداع الناتج عن الإصابة ببعض الأمراض مثل الأنفلونزا ونزلات البرد والتهابات الأذن والجيوب الأنفية.

وأضاف عبد الجواد، ومن الأسباب التى تسبب الصداع، إصابات الرأس والكدمات، لذلك يجب الذهاب إلى طبيب إذا أصيب الطفل فى رأسه بشدة، مشيرا إلى أن هناك الصداع النصفى وذلك النوع من أكثر الأنواع شيوعا، لكنه يختلف عن الصداع النصفى فى البالغين بأنه يكون أقل زمناً فينتهى بعد نصف ساعة على الغالب ويكون مصحوبا بشحوب وفتور وغثيان، ومن أهم أسبابه أنه عادة ما يكون وراثة فى العائلة، بالإضافة إلى أن تناول الطفل للمشروبات الغازية والقهوة والشاى تزيد من معدل حدوث الصداع لدى الأطفال.

وأكد أن الأزمات النفسية تلعب دورا كبيرا فى شعور الطفل بالصداع، فالقلق والخوف والاضطرابات مع الأصدقاء فى النادى أو المدرسة من أهم أسباب الصداع عند الأطفال، خاصة إذا كان لا يستطيع تحديد سبب مشاعر الحزن والوحدة التى يشعر بها، مضيفا أن من علامات الإصابة بذلك أن يترك الطفل الوجبة المعدة له فى المدرسة أو يلاحظ أنه لم يشرب شيئا طوال اليوم، فإنه عادة ما يصاب بالصداع، من أهم الأسباب أيضا ممارسة الرياضة بدون تناول القدر الكافى من السوائل والسكريات، ومن الأسباب أيضا الصرع وأورام المخ وارتفاع ضغط الرأس ولكن هذه الأسباب تكون مصحوبة بأعراض أخرى من مشاكل بالرؤية وعدم الاتزان ومشاكل عصبية أخرى.

وقال عبد الجواد، من أهم الوسائل للآباء والأمهات حتى يحموا أبناءهم من الإصابة بالصداع، هو حرصهم على التأكد من تناول وجباتهم ومشروباتهم بانتظام، خاصة وجبة الإفطار، وأن يأخذوا قسطا كافيا من النوم، مضيفاً أنه عند شعور الطفل بالصداع يجب وضع الطفل وضع الاستلقاء على ظهره فى غرفة مظلمة وهادئة ووضع قطعة قماش مبللة على عينيه، ثم يطلب من الطفل أن يتنفس بسهولة وعمق، وتشجيع الطفل على النوم فهو يسرع من الشفاء، بالإضافة إلى ضرورة تشجيع الطفل على تناول طعام أو المشروبات بشرط ألا يحتوى على الكافيين، إعطاؤه الدواء عند الشعور بالصداع بداية من الباراسيتامول.