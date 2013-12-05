سعود المعلا يفتتح مستشفى الشيخ خليفة العام

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالمبادرات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، خاصة الموجهة منها للارتقاء بالخدمات الصحية وتوفير العلاج ونشر الوعي الصحي.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على مبادرة بناء مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين وفق أرقى المعايير العالمية بما يوفر للمواطنين والمقيمين العلاج المتطور والخدمات العلاجية الحديثة والرعاية الصحية الشاملة المتكاملة .

جاء ذلك خلال افتتاح صاحب السمو حاكم أم القيوين صباح أمس مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين وتدشينه بشكل رسمي وذلك بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعدد من المسؤولين.

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا :"إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة لا نكتفي فقط بإنشاء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والطبية الحديثة ونشرها في جميع مناطق الدولة وإنما نعمل في ذات الوقت على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية والقانونية بما يرتقي بمستوى الخدمات الصحية بالقطاعين العام والخاص ويعود بالخير على الفرد والمجتمع".

خدمات متطورة

ومن ناحيته قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة إن إنجاز مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حول العلاقة العضوية بين الصحة والتنمية وأهمية توفير خدمات صحية طبية تنافسية عالية الجودة تستجيب للحاجات المتطورة للفرد والمجتمع.

وأضاف سموه "إن الجولة التي قمنا بها في أقسام وعيادات وأجنحة المستشفى جعلتنا أكثر اطمئنانا على مستوى الخدمات التي سيوفرها المستشفى وما سيقوم به من دور في نشر الوعي الصحي بين المواطنين والمقيمين على حد سواء".

وقال سموه " إن هذا الإنجاز الحضاري والإنساني ثمرة للمبادرات الكريمة لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" التي يجري تنفيذها ضمن استراتيجية صحية متكاملة تحرص على توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للجميع وتسهيل الحصول عليها بما يتفق والمعايير العالمية المنشودة".

وثمن سموه الدور الذي قامت به الجهات التي تضافرت جهودها في تنفيذ مشروع مستشفى الشيخ خليفة بناء وتجهيزاً وإشرافاً وزودته بأحدث المعدات الطبية والمختبرات إضافة إلى الكادر البشري المتخصص الأمر الذي سيوفر خدمات عديدة في مكان واحد.

وألقت نورة الشامسي في بداية الاحتفال كلمة المستشفى وقدمت فيها باسم كل إماراتي وإماراتية على امتداد الوطن أسمى آيات التقدير والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وهو يقود مسيرة التنمية والتطور في الإمارات ويحقق الإنجاز تلو الإنجاز ترسيخاً لثوابت مسيرتنا الوطنية الشامخة التي أرسى دعائمها المغفور له الوالد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ وتغمده وإخوانه الآباء المؤسسين بالرحمة.

وقالت إنه ضمن مسيرة التقدم والخير التي تشهدها الإمارات وارتقاء بقاعدة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم تحتفل إمارة أم القيوين بافتتاح صرح صحي وطني جديد يتمثل في مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين الذي تم تنفيذه ضمن المبادرات الكريمة لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" الرامية إلى توفير البنية التحتية المتطورة وسبل العيش الكريم للمواطن بصفته يتقدم اهتمامات وأولويات القيادة الرشيدة.

مواصفات عالمية

وأوضحت أنه تم تشييد المستشفى وفق أفضل المواصفات العالمية وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات والكوادر البشرية التي تتمتع بكفاءة وخبرة عاليتين بما سيجعله واحداً من أفضل مراكز تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتعزيزية الحديثة على مستوى الدولة ..مشيرا إلى أن المستشفى سيعمل في شراكة إستراتيجية مع كلية الشيخة فاطمة للعلوم الصحية لتطوير مهنة التمريض والارتقاء بها وزيادة جاذبيتها عبر إعداد جيل من الممرضات المواطنات المتخصصات في مجال العلوم التمريضية والمؤهلات لمزاولة المهنة.

و كان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قام برفقة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعدد من المسؤولين بجولة تفقدية في أجنحة وأقسام المستشفى الذي يضم 203 أسرة اضافة الى 30 سريراً في قسم الطوارئ مجهزة بأحدث المعدات والاجهزة و10 أسرة في قسم غسيل الكلى .

وشملت الجولة اقسام العيادات الخارجية والأشعة والتصوير وقسم الحوادث ومركز غسيل الكلى والمسالك وتفتيت الحصى وقسم العمليات الجراحية والعناية المركزة وأقساما أخرى في المستشفى.

وحضر الافتتاح الشيخ حميد بن احمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الاميري والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ احمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أم القيوين والمهندس الشيخ احمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وحمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة وعلي سالم الكعبي مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة وعــدد مـن المسئوليـن.

أقسام

يضم مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين، أقسام أمراض النساء والولادة وقسم الأطفال والخدج وامراض الباطنية والقلب والسكري والغدد الصماء والصدرية وامراض الجهاز الهضمي والمناظير والأعصاب وقسم الجراحة العامة والعظام والمسالك البولية وتفتيت الحصى وامراض العيون والأنف والأذن والحنجرة وقسم العناية المركزة والعلاج الطبيعي والمختبرات وقسم الاشعة والتصوير.

وكان التشغيل التجريبي قد بدأ قبل عام واستقبل 28 ألف مريض حتى نهاية شهر أكتوبر 2013 تم علاجهم في العيادات الخارجية للمستشفى.

كما تم تعيين 440 موظفا بين طبيب وممرض وإداري وفنّي وبلغت نسبة العاملين المواطنين 70 % في الوظائف الإدارية و 5ر7 % في الوظائف الفنية التي تشمل الأطباء والممرضين والفنيين.