اعتماد خطاب الرد على كلمة حاكم الشارقة في افتتاح المجلس الاستشاري

أقرت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة صيغة ومشروع خطاب الرد على كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، والتي ألقاها سموه بمناسبة افتتاح دور انعقاد المجلس العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمقر المجلس برئاسة راشد المحيان رئيس اللجنة، في حضور عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس الاستشاري، وأعضاء اللجنة، وهم: محمد عبدالله بن هويدن مقرر اللجنة وإحسان مصبح السويدي وسالم سعيد الخاصوني وعلي مصبح الكتبي وبطي بن خادم ويوسف خميس المزروعي وطارق النومان وعبدالله سيف النقبي، كما حضر الاجتماع أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس ويوسف آل علي المستشار القانوني للمجلس وأمناء السر إسلام الشيوي وعبدالعزيز بن خادم ومحمد بوخلف وهدى الحمادي .

وجرى خلال الاجتماع التباحث فيما جاء من موجهات ومحاور في خطاب صاحب السمو حاكم الشارقة، وتباحث المجتمعون في آلية الصيغة المناسبة لإعداد الرد، متضمنة عددا من المحاور المهمة في دور المجلس المقبل وإعداد التوصيات.

وبعد دراسة متأنية، أقرت اللجنة اعتماد الخطاب المقترح الذي سيعرض على أعضاء المجلس الاستشاري خلال الفترة المقبلة في جلسته العامة ليتم رفعه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة فيما بعد.

وتضمن مشروع خطاب الرد الذي أقرته اللجنة تثمين أعضاء وعضوات المجلس للثقة الغالية التي أولاها سموه لهم وسعيهم في مواصلة دورهم الوطني في تلمس احتياجات المواطنين ودفع مسيرة العمل الوطني، مؤكدين أن نهج حاكم الشارقة فيما وجه به سيمثل دربهم من أجل تعزيز وتطوير إمارة الشارقة والإسهام في التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات.