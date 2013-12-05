أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

اعتماد خطاب الرد على كلمة حاكم الشارقة في افتتاح المجلس الاستشاري

Google+ Print
اعتماد خطاب الرد على كلمة حاكم الشارقة في افتتاح المجلس الاستشاري اعتماد خطاب الرد على كلمة حاكم الشارقة في افتتاح المجلس الاستشاري

أقرت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة صيغة ومشروع خطاب الرد على كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، والتي ألقاها سموه بمناسبة افتتاح دور انعقاد المجلس العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمقر المجلس برئاسة راشد المحيان رئيس اللجنة، في حضور عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس الاستشاري، وأعضاء اللجنة، وهم: محمد عبدالله بن هويدن مقرر اللجنة وإحسان مصبح السويدي وسالم سعيد الخاصوني وعلي مصبح الكتبي وبطي بن خادم ويوسف خميس المزروعي وطارق النومان وعبدالله سيف النقبي، كما حضر الاجتماع أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس ويوسف آل علي المستشار القانوني للمجلس وأمناء السر إسلام الشيوي وعبدالعزيز بن خادم ومحمد بوخلف وهدى الحمادي .

وجرى خلال الاجتماع التباحث فيما جاء من موجهات ومحاور في خطاب صاحب السمو حاكم الشارقة، وتباحث المجتمعون في آلية الصيغة المناسبة لإعداد الرد، متضمنة عددا من المحاور المهمة في دور المجلس المقبل وإعداد التوصيات.

وبعد دراسة متأنية، أقرت اللجنة اعتماد الخطاب المقترح الذي سيعرض على أعضاء المجلس الاستشاري خلال الفترة المقبلة في جلسته العامة ليتم رفعه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة فيما بعد.

وتضمن مشروع خطاب الرد الذي أقرته اللجنة تثمين أعضاء وعضوات المجلس للثقة الغالية التي أولاها سموه لهم وسعيهم في مواصلة دورهم الوطني في تلمس احتياجات المواطنين ودفع مسيرة العمل الوطني، مؤكدين أن نهج حاكم الشارقة فيما وجه به سيمثل دربهم من أجل تعزيز وتطوير إمارة الشارقة والإسهام في التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية