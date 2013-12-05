حمدان بن محمد يعتمد قرارين بشأن «مؤسسة الأوقاف» و«شؤون العمال»

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 31 لسنة 2013 بشأن تعيين واستبدال أعضاء في مجلس إدارة "مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر" في دبي.

فقد تقرر تعيين عبدالرحمن حارب راشد الحارب بدلاً من صالح سعيد لوتاه، وتعيين عبدالرزاق عبدالله إبراهيم العبدالله بدلاً من عارف عبدالله الهرمي.

كما أصدر سموه القرار رقم 33 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم 3 لسنة 2011 بشأن "اللجنة الدائمة لشؤون العمال" في إمارة دبي.

ونص القرار على استبدال نص المادة رقم 1 من القرار الأصلي والخاصة بتشكيل اللجنة الدائمة المُلحقة بالمجلس التنفيذي، في حين فصلت المادة الجديدة تشكيل اللجنة، حيث تضم إلى جانب الرئيس ونائبه ستة أعضاء ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية باختصاص اللجنة.

ويعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.

إلى ذلك، أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم 39 لسنة 2013 بتعيين منصور جمعة ناصر بوعصيبة نائباً للمدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء".