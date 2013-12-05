أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حمدان بن محمد يعتمد قرارين بشأن «مؤسسة الأوقاف» و«شؤون العمال»

Google+ Print
حمدان بن محمد يعتمد قرارين بشأن «مؤسسة الأوقاف» و«شؤون العمال» حمدان بن محمد يعتمد قرارين بشأن «مؤسسة الأوقاف» و«شؤون العمال»

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 31 لسنة 2013 بشأن تعيين واستبدال أعضاء في مجلس إدارة "مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر" في دبي.

فقد تقرر تعيين عبدالرحمن حارب راشد الحارب بدلاً من صالح سعيد لوتاه، وتعيين عبدالرزاق عبدالله إبراهيم العبدالله بدلاً من عارف عبدالله الهرمي.

كما أصدر سموه القرار رقم 33 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم 3 لسنة 2011 بشأن "اللجنة الدائمة لشؤون العمال" في إمارة دبي.

ونص القرار على استبدال نص المادة رقم 1 من القرار الأصلي والخاصة بتشكيل اللجنة الدائمة المُلحقة بالمجلس التنفيذي، في حين فصلت المادة الجديدة تشكيل اللجنة، حيث تضم إلى جانب الرئيس ونائبه ستة أعضاء ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية باختصاص اللجنة.

ويعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.

إلى ذلك، أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم 39 لسنة 2013 بتعيين منصور جمعة ناصر بوعصيبة نائباً للمدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية