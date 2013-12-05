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انتهاء الاشتباكات فى كركوك العراقية بعد مقتل 10 وإصابة 63 شخصًا

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انتهاء الاشتباكات فى كركوك العراقية بعد مقتل 10 وإصابة 63 شخصًا انتهاء الاشتباكات فى كركوك العراقية بعد مقتل 10 وإصابة 63 شخصًا

انتهت فى وقت متأخر من الليل، الاشتباكات التى وقعت فى مدينة كركوك العراقية، جراء محاولة مجموعة مسلحة احتلال مبنى مديرية الاستخبارات الموجود فى المدينة.

وكان مصدر فى الشرطة قد صرح فى وقت سابق أمس الأربعاء، بأن "انفجار سيارة مفخخة استهدف مبنى دائرة استخبارات الشرطة الواقع فى طريق بغداد، فى وسط المدينة".

بدأت بعدها اشتباكات بين قوات الأمن والمجموعة التى حاولت احتلال المبنى، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص، من بينهم 4 من منفذى الهجوم، بينما قام البعض الآخر منهم بالاحتماء بأحد المراكز التجارية المقابلة لمبنى الاستخبارات، بعد أن زرعوا قنابل بمدخله وبالطابق الثالث، واحتجزوا صاحبه والعاملين به كرهائن، وصعدوا بهم إلى الطابق الرابع.

وبدءوا من فوق سطح المبنى يطلقون النيران بشكل عشوائى على كافة الأنحاء، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين الذين تصادف وجودهم فى المنطقة، وعليها قامت قوات الأمن بإطلاق كثيف للنيران على المبنى، لتبدأ بعد ذلك انفجارات متتالية فى المبنى، ثم تشتعل النيران فى الطابق الخامس منه ليحترق بالكامل.

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مصر 365