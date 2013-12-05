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رئيس أركان الجيش الأمريكي: نسعى لفهم أفضل لـ«الإسلاميين» في سوريا

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رئيس أركان الجيش الأمريكي: نسعى لفهم أفضل لـ«الإسلاميين» في سوريا رئيس أركان الجيش الأمريكي: نسعى لفهم أفضل لـ«الإسلاميين» في سوريا

قال الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، الأربعاء، إن «الولايات المتحدة ترى أهمية للتعرف على الميليشيات الإسلامية في سوريا، كي تزيد فهمها لنواياها في الحرب الأهلية هناك وصلاتها المحتملة مع القاعدة».

ولم يقُل «ديمبسي» بطريقة مباشرة إن كانت الولايات المتحدة تجري محادثات مباشرة مع جماعات معارضة إسلامية، لكنه قال إن «واشنطن مازالت تسعى لزيادة فهمها للتباينات بين الجماعات المسلحة السنية المختلفة، التي يقول بعضها إنه مرتبط بالقاعدة».

وأضاف «ديمبسي» للصحفيين: «أعتقد أن الأمر يستحق معرفة إن كانت هذه الجماعات لديها أي نية على الإطلاق للاعتدال وقبول المشاركة مع الآخرين، أم أنها من البداية تعتزم أن تكون راديكالية.. لذلك أعتقد أن معرفة ذلك أيًّا كانت الطريقة التي نفعل بها ذلك تستحق الجهد».

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