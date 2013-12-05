المكسيك: العثور على مواد مشعة مسروقة من شاحنة

أعلنت اللجنة الوطنية المكسيكية للأمن النووي أن المواد المشعة، التي سرقت تم العثور عليها، الأربعاء، على بعد 500 متر من الشاحنة، التي كانت تنقلها.

وقال مدير الإشراف على العمليات في اللجنة، ماردونيو خيمينيث، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن «الشخص الذي احتك بهذه المواد يواجه خطر الموت».

وأضاف أن «وحدة من الجيش والشرطة أقفلت الطرقات المؤدية إلى الموقع الواقع في منطقة ريفية في ولاية مكسيكو وسط البلاد، لحماية السكان من الخطر واستعادة المواد المشعة.«

وكانت السلطات المكسيكية وضعت في حالة استنفار، الأربعاء، بحثًا عن الشاحنة، التي تحمل شحنة من المواد المشعة «بالغة الخطورة» يمكن في حال سقوطها في «أيد شريرة» أن تستخدم في صنع «قنبلة قذرة».