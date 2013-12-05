بالصور.. انتهاء فعاليات zitians بكلية التجارة فى جامعة القاهرة

اختتم النشاط الطلابى Zitians بكلية التجارة، جامعة القاهرة، فعاليات الاحتفال بشركة Adobe لإصدارها الـCreative Cloud، ويعتبر هذا الحدث حدثا عالميا، يقام فى العديد من دول العالم ولأول مرة فى قاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة من خلال Zitians، حيث إنها كانت الجهة التنظيمية للحدث.

وانطلقت فعاليات الحدث برحلة فى عالم تكنولوجيا المعلومات فى مجالات التصوير، وتصميم الجرافيكس، وإنتاج الفيديو، بمشاركة نخبة مجال تكنولوجيا المعلومات وحضور أعداد من الطلبة والمهتمين.

وأكد المسئول عن اللجان التنظيمية فى النشاط، ضرورة توصيل قدر ممكن من المعرفة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لمدى أثرها على المجتمع وتطوره، مشيرا إلى توزيع الجوائز على الأسماء الفائزة فى ختام الفعالية.