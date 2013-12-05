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مركز "إنسان حر" يحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد فى 3 محافظات

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مركز "إنسان حر" يحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد فى 3 محافظات مركز "إنسان حر" يحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد فى 3 محافظات

يعقد مركز إنسان حر للحقوق والحريات بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية، الاثنين 9 ديسمبر، مؤتمرا موسعا للاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد تحت عنوان لا للإفلات من العقاب، وذلك بحضور نخبة من الحقوقيين ورجال القانون والشخصيات العامة.

ومن جانبه كشف محمد يوسف، مدير المركز، لـ"ليوم السابع"، أن المؤتمر يتناول من خلال عدة جلسات العديد من المحاور التى تتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب فى جرائم الفساد، وذلك من خلال عدد من الجلسات تتناول دور التعليم فى مكافحة الفساد كذلك دور الإعلام والفن فى مكافحة، عن طريق تسليط الضوء من خلال المواد الإعلامية بما فيها الدراما فى مكافحة الفساد.

وأضاف يوسف أن المؤتمر سيتناول أيضا فى محورة الأخير دور القانون فى التصدى للثغرات التشريعية التى تستخدم للإفلات من العقاب فى جرائم الفساد.

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