ألمانيا تكافح المخدرات بافتتاح متجر لبيع الحشيش قريبا

أعلنت ألمانيا عن السماح بافتتاح أول مقهى على أراضيها لبيع الحشيش بشكل قانوني، ولكن تحت رقابة حكومية شديدة، وذلك في إطار مكافحة سلطات البلاد لانتشار المخدرات على أراضيها.

هذا ومن المتوقع أن تشهد منطقة فريدريشهاين – كرويتسبيرغ في العاصمة الألمانية برلين افتتاح أول متجر لبيع الماريخوانا، على أن يتم بيع هذا النوع من الحشيش تحت رقابة السلطات المعنية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة لافتتاح المتجر ومباشرة بيع الماريخوانا.

وبحسب ما نشره موقع روسيا اليوم، فإن المجلس المحلي يعتقد أنه من شأن تقنين بيع الحشيش أن يؤدي إلى الحد من الإتجار به في حديقة الحي العامة (غورليتسر)، سيما وأن الشرطة قامت بـ 60 عملية مداهمة في الحديقة منذ مطلع العام الحالي وحتى شهر يوليو الماضي. يذكر أن ألمانيا شهدت مظاهرة في أغسطس الماضي طالبت بتقنين بيع الحشيش.

شارك في هذه المظاهرة ما بين 5 و7 آلاف شخص، بينهم عدد من ممثلي الأحزاب اليسارية.

وانطلق المشاركون في المظاهرة من حديقة الحيوان في برلين ليتجهوا إلى مقر حزب “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” الحاكم الذي ترأسه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، والذي يقع بالقرب من حديقة الحيوان.