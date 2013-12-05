الاتحاد الإقليمى لنقابات السويس ينظم مؤتمرًا عن قانون الحريات

قال محمد الجمال المنسق الإعلامى للاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالسويس، إنه سيقوم بتنظيم مؤتمر إعلامى للحملة الشعبية خلال الأسبوع القادم، للمطالبة بقانون الحريات النقابية، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز التدريب المدنى التابع لوزارة الشباب.

وأوضح أن المؤتمر سوف يشارك فيه جميع القيادات النقابية والعمالية وجميع النقابيين والعمال، للمطالبة بإصدار قانون التنظيم النقابى، موضحا أن القانون تم تصعيده من وزارة القوى العاملة إلى مجلس الوزارء فى سبتمبر الماضى، ولم يصدر حتى الآن لتحقيق مطالب العاملين التى نادوا بها فى ثورة 25 يناير و30 يونيو.

وأضاف أنه على مدار يومين سينظم مركز المحروسة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراك مع الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ورشة عمل للنقابيين عن "الدعوة وكسب التأييد" وينظمها المركز والاتحاد فى نقابة المهندسين بمحافظة الإسماعيلية وسوف يشارك من السويس 5 من النقابات المستقلة التابعة للاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالسويس.