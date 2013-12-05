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130 موظفا فى ندوة حول مفاهيم العدالة الانتقالية بـ"إعلام دمياط"

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130 موظفا فى ندوة حول مفاهيم العدالة الانتقالية بـ"إعلام دمياط" 130 موظفا فى ندوة حول مفاهيم العدالة الانتقالية بـ"إعلام دمياط"

عقد بمركز النيل للإعلام بدمياط أمس الأربعاء، ندوة موسعة حول "مفاهيم العدالة الانتقالية بمصر" بحضور 130 من موظفى دواوين حكومة التربية والتعليم والشباب والرياضة ومجلس المدينة ومكلفات الخدمة العامة وأحزاب ونقابات.

وحاضر فيها الدكتور محمد عمارة أستاذ التخطيط والسياسة والإدارة وخبير التنمية البشرية بهيئة الأمم المتحدة والمنسق العام للجودة الشاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا بالاتحاد الأوروبى، وبحضور دكتور سامى سليمان، رئيس المجلس القومى الإقليمى للتنمية البشرية ورئيس مجلس إدارة سلسلة أكاديميات الأوروبى التعليمى.

وتناولت الندوة مفهوم العدالة الانتقالية وتطور فكرة العدالة الانتقالية وأهمية العدالة الانتقالية.

أدار اللقاء عزة الهراوى مدير مركز النيل للإعلام بدمياط.

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مصر 365