افتتاح مبنى القيادة المتقدمة لدرع الجزيرة بالمنامة

أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها (163,300 م²) لتوسعة مقر القيادة المتقدمة لقوات درع الجزيرة المشتركة.

أعلن ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم أمس تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث جرى افتتاح مبنى المقر الجديد.

وفي بداية الاحتفال تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع بإزاحة الستار إيذاناً بافتتاح مبنى مقر القيادة المتقدمة لقوات درع الجزيرة المشتركة.

وقال اللواء الركن مطلق بن سالم الأزيمع قائد قوات درع الجزيرة المشتركة أن مقر القيادة لبنةٌ في جدار الأمن الخليجي، موضحاً أن درع الجزيرة من طلائع قوات دول مجلس التعاون الخليجي عند تلبية النداء، وهي كلها جاهزة إذا وجب النفير وحان الفداء.

وقام وزراء الدفاع الخليجيون بجولة ميدانية في المبنى، اطلعوا من خلالها على أقسامه، واستمعوا لإيجاز مفصّل عن عمل القيادة المتقدمة، والإضافة التي ستتركها في عمل قوات درع الجزيرة المشتركة, كما قاموا بجولة في أقسام القيادة المتحركة لقيادة قوات درع الجزيرة المشتركة، استمعوا لإيجاز تعرفوا من خلاله على مستوى التجهيز التعبوي، والتقنيات الميدانية الحديثة فيها، الأمر الذي يعكس المستوى العالي من الجاهزية والاستعداد الذي يتصف به منتسبو قوات درع الجزيرة المشتركة، وكفاءتهم وقدراتهم وخبراتهم.

وأوضح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع البحريني أن افتتاح مقر مبنى القيادة المتقدمة لقوات درع الجزيرة المشتركة سيسهم دون شك في تعزيز مبدأ الأمن الجماعي المشترك، وسيعزز من منظومات الدفاع الخليجي عن مقدرات ومكتسبات دول المنطقة، معتبراً معاليه أن وجود القيادة المتقدمة الموحدة يُعبّر عن مدى الترابط والتكامل الذي يشهده العمل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أن قوة دفاع البحرين ستظل بإذن الله سباقةً دائماً لمد جسور التعاون والتنسيق الخليجي مع الأشقاء في دول المجلس، وبالأخص ما يتعلق منها بالنهوض في العمل العسكري بين القوات المسلحة، وهذا ما يتجسد بمشاركة قوة الدفاع في مختلف الفعاليات العسكرية الدورية، وذلك لإيمانها بضرورة التعاون العسكري المشترك بين قوات دول المجلس، والذي يعتبر سبيلاً أساسياً في تقدم الجيوش، وطريقاً فعّالاً لتجاوز الصعوبات والتحديات.