القبض على موزع اسطوانات بوتاجاز يستغلها في تحقيق أرباح لحسابه الشخصي ببورسعيد

تمكن العميد خالد العوادلي رئيس قسم مباحث التموين من ضبط موزع اسطوانات يقوم بتفرع جزء من الاسطوانات المملوؤة و تفريغها في فارغة للكسب السريع الغير مشروع .

و كانت معلومات للعميد خالد العوادلى – رئيس قسم شرطة التموين بالمديرية مفادها قيام المدعو هشام مصطفى فرجانى – 51 سنة موزع اسطوانات بوتاجاز … بإحضار اسطوانات كبيرة الحجم سعة 25 كيلوجرام بسيارتة النقل رقم (ط ع د 9953) من مستودع شطا بدمياط لتوزيعها على اصحاب المحلات والمطاعم بدائرة المدينة ….الا انة يقوم بتفريغ كمية من الغاز من تلك الإسطوانات وتعبئتها فى اخرى فارغة مستخدما فى ذلك خراطيم واغطية بلاستيكية ثم يقوم بتوزيع الاسطوانات ناقصة الوزن ..(لتحقيق الربح السريع) .

قام ضباط قسم شرطة التموين بإعداد عدة اكمنة بدائرة المدينة …. تمكن احداها من ضبط المذكور بسيارتة وبها عدد (25) اسطوانة كبيرة الحجم فارغة… وعدد (2) اسطوانة من ذات الحجم ممتلئة بالغاز… وكميات من الخراطيم متصلة “بلاكور” (صامولة) – معدة لعملية تفريغ الغاز واعادة تعبئتة … وكميات من الطبة البيضاء البلاستيكية المستخدمة لإحكام الغلق لتبدو معبئة بمعرفة محطة الغاز … كما ضبط مفتاح حديدى لفتح وغلق محابس الإسطوانات .

> بوزن الإسطوانتين الممتلئتين .. تبين ان الأولى بها عجز عن وزنها الاصلى بحوالى 13 كيلوجرام والثانية عجز بحوالى 9 كيلوجرام … مخالفا بذلك القانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بالغش التجارى والتدليس .

تم التحفظ على المضبوطات و السيارة … واتخاذ الإجراءات القانونية … وجارى العرض على النيابة العامة .