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نيمار: أتمنى تحقيق إنجازات روماريو ورونالدينيو وريفالدو

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نيمار: أتمنى تحقيق إنجازات روماريو ورونالدينيو وريفالدو نيمار: أتمنى تحقيق إنجازات روماريو ورونالدينيو وريفالدو

برشلونة، (إفي): أعرب البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم هذا الموسم لصفوف برشلونة الإسباني عن أمله في أن يصبح نجما كبيرا في النادي الكتالوني مثلما فعل مواطنوه روماريو ورونالدو ورونالدينيو وريفالدو من قبل

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وقال نيمار (21 عاما) في مقابلة مع المجلة الرسمية لبطولة دوري أبطال أوروبا: "اخترت الذهاب إلى هذا النادي الرائع وهم استقبلوني بحفاوة بالغة، كان رائعا حضور أكثر من 50 ألف شخص لملعب كامب نو يوم تقديمي".

وعن اللاعبين التاريخيين للبرسا من أصول برازيلية، تحدث عن أربعة لاعبين: روماريو ورونالدو وريفالدو ورونالدينيو.

وأردف "رونالدينيو سطر تاريخا له في برشلونة، ما كان يقدمه في الملاعب كان رائعا ورونالدو اختار طريقه الخاص".

وتابع "أما روماريو وريفالدو فتميزا بطريقة لعب خاصة. لا اعتقد بامكانية وجود لاعب مماثل لطريقة لعب هؤلاء. أنا أيضا لدي طريقة لعب مختلفة، وأتمنى أن أحقق انجازات هؤلاء اللاعبين الكبار".

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