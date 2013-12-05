بالفيديو .. مويس أخيرا يشاهد فوزا تاريخيا لإيفرتون على مانشستر يونايتد

لمدة 21 سنة، كان أمل إيفرتون ومدربه ديفيد مويس هو الفوز على مانشستر يونايتد حين.. اليوم تحقق حلمه، لكن وهو يدرب الشياطين الحمر!

خسر ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد مباراته مع فريقه القديم إيفرتون بهدف نظيف.

مويس قاد إيفرتون لأعوام طويلة بدأت في 2002، واستمرت حتى رحل في الصيف الماضي متجها إلى مانشستر يونايتد.

يعيش مويس أياما صعبة في يونايتد، أخرها كانت الخسارة أمام إيفرتون نفسه لأول مرة منذ عام 1992.

تلقى يونايتد 4 هزائم في الموسم حتى الآن، وفريق مويس يحتل المركز الثامن برصيد 22 نقطة، متأخرا عن الصدارة التي يعتليها أرسنال بـ34 نقطة.

جاء الهدف عن طريق أوفيدو بعد تمريرة من النجم البلجيكي القوي روميلو لوكاكو، وذلك في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

ويحتل إيفرتون المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.

شاهد الأهداف