أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. مويس أخيرا يشاهد فوزا تاريخيا لإيفرتون على مانشستر يونايتد

Google+ Print
بالفيديو .. مويس أخيرا يشاهد فوزا تاريخيا لإيفرتون على مانشستر يونايتد بالفيديو .. مويس أخيرا يشاهد فوزا تاريخيا لإيفرتون على مانشستر يونايتد

لمدة 21 سنة، كان أمل إيفرتون ومدربه ديفيد مويس هو الفوز على مانشستر يونايتد حين.. اليوم تحقق حلمه، لكن وهو يدرب الشياطين الحمر!

خسر ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد مباراته مع فريقه القديم إيفرتون بهدف نظيف.

مويس قاد إيفرتون لأعوام طويلة بدأت في 2002، واستمرت حتى رحل في الصيف الماضي متجها إلى مانشستر يونايتد.

يعيش مويس أياما صعبة في يونايتد، أخرها كانت الخسارة أمام إيفرتون نفسه لأول مرة منذ عام 1992.

تلقى يونايتد 4 هزائم في الموسم حتى الآن، وفريق مويس يحتل المركز الثامن برصيد 22 نقطة، متأخرا عن الصدارة التي يعتليها أرسنال بـ34 نقطة.

جاء الهدف عن طريق أوفيدو بعد تمريرة من النجم البلجيكي القوي روميلو لوكاكو، وذلك في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

ويحتل إيفرتون المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه