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روبن “المُصاب” يعبر ببايرن ميونخ لدور الثمانية بكأس المانيا

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روبن “المُصاب” يعبر ببايرن ميونخ لدور الثمانية بكأس المانيا روبن “المُصاب” يعبر ببايرن ميونخ لدور الثمانية بكأس المانيا

سجل أرين روبن هدفا مبكرا، قبل أن يخرج مصابا، ليفوز فريقه بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين خارج أرضه على أوغسبورغ في كأس المانيا لكرة القدم الأربعاء.

وثارت مخاوف مبدئية من تعرض الجناح الهولندي لإصابة في الأربطة لكن بايرن قال عبر موقعه على الإنترنت إن التشخيص كشف عن شرخ عميق.

ووضع روبن بايرن في المقدمة بعد أربع دقائق من النهاية بهدف على طريقته المميزة إذ مر من مدافعي أوغسبورغ وتابع تسديدته القوية في الشباك بعدما أنقذها في البداية الحارس مارفين هيتز.

وسجل توماس مولر الذي شارك بدلا من روبن الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 78 ليصعد بفريقه لدور الثمانية.

وأحرز غوسيلو ثلاثة أهداف ليقود إينتراخت فرانكفورت للفوز 4-2 على ساندهاوزن وتخطى فولفسبورغ عقبة منافسه المتواضع إنجولشتاد بالفوز عليه 2-1.

ووصل باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لدور الثمانية أيضا بفوزه على مضيفه فرايبورغ 2-1.

 

وكالات

 

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