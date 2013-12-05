مؤتمر أمريكى: فيتامين "د" فعال فى علاج الألم والاكتئاب لدى مرضى السكر

فوائد جديدة ومثيرة بشأن فيتامين "د" أوD" "، كشف عنها مؤخراً فريق من العلماء والباحثين بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد المكملات الغذائية الرائعة التى يواصل العلم كشف الجديد عنها يوماً بعد يوم، حيث ثبت دوره فى تحسين المزاج وخفض الضغط الدموى المرتفع والحد من فرص الإصابة بمرض القلب.

وأشار الباحثون إلى أن فيتامين "د" يحد من الآلام، خاصة التى تصيب الأعصاب، التى يعانى منها مرضى السكر من النوع الثانى " type 2 diabetes"، والذين يقدر عددهم بنحو 315 مليون شخص على مستوى العالم، وكما ثبت فاعليته فى الحد من الشعور بالاكتئاب، وهى من أبرز المشاكل التى تصيب هؤلاء المرضى.

وأضاف الباحثون، أنه على الرغم من أننا بحاجة إلى المزيد من الدراسات التأكيد إلا أن المكمل الغذائى لفيتامين "D2 " يعد من العلاجات الواعدة للحد من الآلام والاكتئاب اللذات يصيبان مرضى السكر من النوع الثانى، ويمكن الاعتماد عليهاز

وأذيعت هذه النتائج مؤخراً بالمؤتمر العلمى الذى عقدته جامعة لويولا، والتى تتخذ من ولاية إيلينوى الأمريكية مقراً لها، ونشرت على الموقع الإلكترونى للجامعة فى الثانى من شهر ديسمبر الجارى.

يُذكر أن فيتامين "د" أو "D" يوجد بكثرة فى بعض الأطعمة مثل الأسماك الغنية بالزيت، كسمك التونة والسالمون والماكريل، وكذلك يوجد بالبيض ومنتجات الألبان، وكما يمكن الحصول عليه من خلال التعرض فترة كافية لأشعة الشمس فى الأوقات الآمنة، حيث تقوم الإشعاعات فوق البنفسجية بشطر المكون الأولى لفيتامين "د" بالجلد، ليتم تنشيطه، ثم يتم استكمال تصنيعه بواسطة الكبد والكُلى، وأخيراً يمكن الحصول عليه فى صورة كبسولات من الصيدليات.