بالصور.. خالد فودة يحضر اختتام دورى الفنادق ويخصص 30 ألف متر ملاعب

اختتم دورى فنادق شرم الشيخ تحت شعار "فى حب مصر" بمهرجان رياضى بملاعب كونكورد السلام، تحت رعاية لجنة الموارد البشرية بغرفة المنشآت الفندقية برئاسة الدكتورة هبة زهران، لتشجيع العاملين بالسياحة على الرياضة واستمرار التفوق الرياضى، وتنمية روح المنافسة والتعارف بين الفنادق.

وحضر حفل الختام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذى تبرع بمبلغ 5 آلاف جنيه جوائز للعاملين من ماله الخاص، واللواء محمود الحفناوى مدير أمن جنوب سيناء، واستمرت البطولة لمدة 15 يوما بمشاركة 24 فريقا.

وقد أعلن المحافظ تخصيص 30 ألف متر، لإقامة مركز شباب به العديد من الملاعب للعاملين بالفنادق، بجوار سكن العاملين بحى النور.