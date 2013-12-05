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عقار شهير لعلاج الضغط يقضى على الخرف.. وأبرز أسماء هذه الأدوية بمصر

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عقار شهير لعلاج الضغط يقضى على الخرف.. وأبرز أسماء هذه الأدوية بمصر عقار شهير لعلاج الضغط يقضى على الخرف.. وأبرز أسماء هذه الأدوية بمصر

نتائج جديدة ومثيرة للغاية بشأن أحد العقاقير الشهيرة المستخدمة فى علاج مرض ارتفاع ضغط الدم المزمن، كشفت عنها مؤخراً دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين البريطانيين بكلية الطب – جامعة كوين.

وأشار الباحثون إلى أن عقار الأملوديبين "Amlodipine"، وهو زهيد الثمن لا يتعدى ثمن القرص الواحد منه 4 بنسات، قد ثبتت فاعليته فى القضاء على مرض الخرف الوعائى خلال إحدى التجارب الإكلينيكية التى تكلفت 2.25 مليون جنيه إسترلينى، واستمرت لمدة عامين، وذلك بسبب فاعليته فى خفض الضغط الدموى، ومن ثم زيادة كميات الدم المتدفقة للمخ، وكما يُعتقد بأن الكالسيوم، الذى يثبط فاعليته هذا العقار، له دور فى موت خلايا المخ.

ويعد الخرف الوعائى أحد أشهر صور مرض الخرف أو العته "dementia"، بعد مرض الزهايمر، ويصاب به الإنسان غالباً عند التقدم فى العمر، نتيجة انخفاض الدم الذى يتدفق إلى المخ، سواء بشكل مؤقت أو على المدى الطويل، وذلك بسبب حدوث تلف فى بعض الأوعية الدموية، أو عند الإصابة بالسكتة الدماغية، ومن أبرز عوامل الخطورة التى تسبب الإصابة به، ارتفاع ضغط الدم والسكرى وارتفاع مستويات الكولسترول والإصابة بأمراض القلب.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Journal of Biological Chemistry"، وكما نشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث من شهر ديسمبر الجاري.

ومن أبرز المستحضرات الدوائية المصرية التى تحتوى على مادة "Amlodipine": عقار "ألكا برس"، و"أميلو" و"ميودورا" و"نورفاسك" و"فاسونورم"، ومن المستخضرات التى تحتوى على مادة "Amlodipine" بجانب بعض المواد الفعالة الأخرى: عقار "إكسفورج" و"بلوكاتنس" و"لودليس" و"كافرام" و"أملوبنزامير".

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