وصول طائرتين تركيتين محملتين بأدوية ومعدات طبية إلى جنوب دارفور

أعلن عمر سليمان، وزير الصحة بالحكومة المحلية فى ولاية جنوب دارفور، غربى السودان، اليوم الأربعاء، عن وصول طائرتين تركيتين محملتين بـ 180 طنا من الأدوية، ومعدات طبية، إلى مدينة نيالا، خاصة بالمستشفى التركى، الذى ينتظر افتتاحه فى وقت قريب.

وقال سليمان، فى تصريحات صحفية، إن طاقم طب تركى مكون من 111 كادرا، يشمل اختصاصيين واستشاريين يتوقع وصوله مطلع عام 2014، للوقوف على تجهيزات تشغيل المستشفى الذى تم تجهيزه بأحدث المعدات والمواصفات، ليرتقى إلى مستوى المستشفيات الإقليمية، مشيرا إلى أن افتتاح المستشفى سيتم عقب وصول الطاقم التركى.

وكان نائب رئيس الوزراء التركى، بكر بوزداغ، قد شارك ضمن وفد رسمى تركى فى فبراير 2011، فى وضع حجر أساس المستشفى التركى بالمدينة، الذى أنشأته وكالة التنسيق والتعاون التركية "تيكا"، وبلغت تكلفته أكثر من 50 مليون دولار.

وتكفلت الحكومة التركية بتجهيز المستشفى بجميع الوسائل الحديثة، سواءً فى الخدمات التشخيصية أو الجراحية أو المعملية، كما تكفلت أيضاً بإحضار كادر طبى تركى مؤهل، من أجل تدريب الكادر فى الولاية وتشغيل المستشفى لخمس سنوات، بحسب الوزير.