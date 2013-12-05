إقبال على جناح جامعة الحصن في «نجاح 2013»

شهد جناح "جامعة الحصن" خلال "نجاح 2013"، المعرض الأضخم والأكثر شمولية في مجال التعليم والتدريب والتوظيف في دولة الإمارات، إقبالاً لافتاً واهتماماً واسعاً من قبل الزوّار والعارضين بالنظر إلى تصميمه الفريد الذي شكّل تجسيداً حقيقياً لشعار الجامعة المتمثل في "معرفة شاملة برؤية محلية". وتميّزت مشاركة الجامعة في الدورة الحالية من الحدث بجناح العرض الذي حمل طابعا عصريا توّج بمجسّم مجرّد مستطيل الشكل لـ "قصر الحصن التاريخي" الذي يعتبر أحد أبرز المعالم التاريخية والتراثية في الإمارات.

ويأتي التصميم المبتكر لجناح العرض باللونين الأبيض والأزرق ليؤكد مجدداً ريادة "جامعة الحصن" في توفير أعلى مستويات التعليم العالي في مجال الهندسة المعمارية. ويحظى برنامج البكالوريوس في الهندسة المعمارية لدى "جامعة الحصن" بأهمية خاصة باعتباره البرنامج الأكاديمي الوحيد في الهندسة المعمارية الممتد على مدى أربع سنوات والمعتمد بالكامل في الإمارات. وخلال الدورات الثلاث الماضية، قام طلبة كلية الهندسة المعمارية بتصميم أجنحة "جامعة الحصن" والتي شهدت إشادة واسعة من قبل الزوّار والشركات العارضة على حدّ سواء.

وشكل الجناح منصة مثالية للتواصل مع الجمهور المستهدف، حيث قدّم ممثلو "جامعة الحصن" شرحاً مفصلاً حول الفلسفة التعليمية القائمة على تشجيع التطوير الذاتي والفوائد الاستراتيجية المترتبة عن الانضمام إلى أي من البرامج الأكاديمية عالية المستوى التي تشتمل على 18 برنامج بكالوريوس و11 برنامج دراسات عليا ضمن كلية الهندسة والعلوم التطبيقية وكلية الأعمال وكلية الآداب والعلوم الاجتماعية.