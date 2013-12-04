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أستاذ بـ"القومى للبحوث" يفوز بأفضل تقرير دولى حول الزراعة فى مصر

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أستاذ بـ"القومى للبحوث" يفوز بأفضل تقرير دولى حول الزراعة فى مصر أستاذ بـ"القومى للبحوث" يفوز بأفضل تقرير دولى حول الزراعة فى مصر

فاز الدكتور زكريا فؤاد فوزى، الأستاذ بالشعبة الزراعية بالمركز القومى للبحوث بجائزة أفضل عضو مشارك وأفضل تقرير دولى ضمن فعاليات ورشة العمل الدولية حول الأسمدة صديقة البيئة التى عقدت مؤخرا بالجامعة الزراعية بجنوب الصين.

حيث اشترك عشرون عضوا من عشرين دولة وتم إعداد تقرير عن قطاع الزراعة فى وكذلك حضور فعاليات ورشة العمل العلمية والعملية والنظرية، وتم تبادل المعلومات والتكنولوجيات الحديثة فى مجال إنتاج واستخدام الأسمدة صديقة البيئة لما لها من أهمية زراعية وبيئية واقتصادية.

وسوف يتم عمل مذكرة تفاهم ما بين المركز القومى للبحوث والجامعة الزراعية بجنوب الصين حول الزراعة والغذاء والتنمية البيئية خلال الفترة القادمة.

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مصر 365

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