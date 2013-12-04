"الصيادلة" تنفى توقيع اتفاقية مع غرفة الصناعة لسحب مرتجعات الأدوية

نفى الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام لنقابة الصيادلة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن توقيع نقابة الصيادلة لاتفاقية مع غرفة صناعة الأدوية، لسحب الأدوية منتهية الصلاحية.

وأوضح زين العابدين فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المفاوضات مازالت مستمرة مع غرفة صناعة الأدوية، ولم يتم التوصل إلى صيغة نهائية أو اتفاق بشأن استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

وأضاف أنه سيتم عقد لقاء مع كافة الأطراف مثل غرفة صناعة الأدوية ورابطة المصنعين لدى غير والموزعين ورابطة المكاتب العلمية، لمناقشة أزمة الأدوية منتهية الصلاحية. خلال الشهر الجارى.