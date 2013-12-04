سارة الهاني: لست حزينة وأنا مدللة الـ"MTV"

رأت الفنانة اللبنانية سارة الهاني في حديث لـ"سيدتي نت" على هامش إحيائها حفلاً خاصا لإحدى الشركات في بيروت أنها "غير حزينة لتقدّمها بشكل غير سريع"، معتبرة أنها "تدرس خطواتها بشكل جيد مع الـ"أم تي في"، كما أنها ليست بعيدة عن الجو التي تشهده المنطقة من حولنا وخصوصاً لبنان.

كذلك لفتت سارة إلى أن "أم تي في" غير مقصّرة معها وتدعمها وهي مدللة لديهم، وبالتالي أعجبوا بالنتيجة التي حققتها من بعد أغنية "يا ليل" و"يا ضنى" و"غريبة روحي" وهناك تحضيرات جديدة سنقدم عليها.

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