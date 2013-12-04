Miley Cyrus اﻷكثر بحثاً على Yahoo

بعد ان حازت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian على لقب الأكثر بحثاً على صفحات Yahoo لعام 2012، تصدرت هذا العام نجمة البوب الأمريكية Miley Cyrus القائمة الى جانب قضية محاكمة Jodi Arias قاتلة صديقها.

وصرّح Yahoo : " إن Cyrus استطاعت ان تحتل الصدارة في عمليات البحث عبر محركه على الانترنت لتتفوق على Kardashian التي فازت العام الماضي بهذا اللقب.

كذلك تصدرت محاكمة Jodi Arias الأمريكية قاتلة صديقها ترافيس الكسندر في منزله بمنطقة فينيكس اهتمام الجمهور من خلال شهادتها الغريبة ورسومها الجنسية.

وجاء في المركز الثاني قانون الرعاية الصحية الأمريكي المعروف بإسم "Obama Care"، في حين جاء تفجير ماراثون بوسطن في أبريل، في المركز الثالث.

أما الشخصية السياسية الأكثر بحثاً عبر Yahoo فإحتلها الرئيس الأمريكي Barack Obama ، الذي تفوق على رئيس جنوب إفريقيا الأسبق Nelson Mandela الذي جاء في المركز الثاني، في حين احتلت المرتبة الثالثة نائب الرئيس الأميركي Sarah Palin.

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