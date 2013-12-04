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طلعت زكريا لـ"سيدتي نت": أنا بخير وسأعود لمنزلي خلال يومين

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طلعت زكريا لـ"سيدتي نت": أنا بخير وسأعود لمنزلي خلال يومين طلعت زكريا لـ"سيدتي نت": أنا بخير وسأعود لمنزلي خلال يومين

أكد الفنان طلعت زكريا في اتصال هاتفي لـ"سيدتي نت" أن حالته الصحية تحسّنت كثيراً وأنه بخير الآن. وكشف طلعت تفاصيل أسباب دخوله المستشفى قائلاً:" تعرّضت لارتفاع ضغط الدم وشعور بالاختناق نتيجة تناولي السجائر كثيراً، مما أدى إلى شعوري بهبوط شديد استلزم دخولي المستشفى. ولكنني اليوم بخير والحمد لله وأطمئن الجمهور على صحتي من خلال موقعكم. وأقول لهم إن صحتي تحسنت والحمد لله. ولكن الأطباء منعوني نهائياً من شرب السجائر".
وأضاف طلعت:" سأعود لمنزلي خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر ومع مطلع الأسبوع القادم سأعود إلى البلاتوه لاستئناف تصوير دوري في مسلسل "المرافعة".
ووجّه طلعت الشكر لكل أصدقائه وجمهوره الذين حرصوا على الاطمئنان عليه. وقال:" ما حدث كانت وقعة بسيطة وما يقع إلا الشاطر".

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سيدتي