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بالفيديو..عميد هندسة القاهرة: سنقدم فيديوهات للنيابة تثبت إطلاق الخرطوش على الطلاب من خارج الجامعة

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بالفيديو..عميد هندسة القاهرة: سنقدم فيديوهات للنيابة تثبت إطلاق الخرطوش على الطلاب من خارج الجامعة بالفيديو..عميد هندسة القاهرة: سنقدم فيديوهات للنيابة تثبت إطلاق الخرطوش على الطلاب من خارج الجامعة

أرشيفية كلية هندسة

قال دكتور شريف مراد عميد كلية هندسة جامعة القاهرة في تصريح خاص لوكالة  ”أونا ” إن الكلية ستتقدم غدًا الخميس، بمجموعة من الصور والفيديوهات إلي النيابة للتحقيق فيها، مشيرًا إلى أن هذه الفيديوهات تثبت أن إطلاق الخروطوش على الطلاب كان من خارج الجامعة .

وأضاف عميد هندسة  : قمنا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الكلية لشئون الطلاب الأستاذ “علي جبر ” لجمع شهادات الطلاب ومجموعة من الفيديوهات والصور وتقديم تحقيق يحمع شهادات الطلبة للنيابة.

وأكد عميد هندسة أن السبب الذي بُني عليه تحقيقات النيابة في مقتل الطالب الشهيد ” محمد رضا “، خطأ بقولهم أن الطالب الشهيد قد أصابه الخرطوش من داخل الكلية وليس من الشرطة لأن بتقدير المسافات والطب الشرعي المبدئي تبين لنا أن الخرطوش جاء من مسافه بعيدة ” .

مراسل أحمد عمر

 

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أونا

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