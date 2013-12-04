تقرر تاجيل حفل عمرو دياب الذى كان من المقرر اقامته فى برج بارك داون تاون بدبى من 6يسمير المقبل الى 17يناير2014.
> ولم تكشف شركة ” ليوسيد و رولنج ستون الشرق الأوسط “المنظمه للحفل عن اسباب التاجيل.واكنتفت بالقول انها اسباب غير متوقعه.مؤكدة على حماس”عمرو” لاحيائه.
> يذكر ان الحفل كان من المقرر اقامته بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد العاشر لمهرجان دبى السينمائى.وهو ما أعتبرة “عمرو”حدثا تاريخيا بالنسبة له ان يغنى بتلك المناسبه.
تأجيل حفل عمرو دياب فى دبى من6 ديسمبر الى 17 يناير
تقرر تاجيل حفل عمرو دياب الذى كان من المقرر اقامته فى برج بارك داون تاون بدبى من 6يسمير المقبل الى 17يناير2014.