إبراهيم عيسى: النبي استعان بالطابور الخامس في غزوة الخندق

قال الإعلامي المصري إبراهيم عيسى إنه لا ينكر وجود «طابور خامس» في مصر، إلا أنه رفض وصف كل من اختلف معنا في الرأي بهذا الوصف.

عيسى أكد أن وزارة الداخلية بها طابور خامس، حيث قال: «لما يتم الكشف عن وجود 4 لواءات وظابط مرور إخواني شاركوا في اغتيال الظابط الشهيد محمد مبروك.. يبقى في طابور خامس جوه الداخلية نفسها».

وأضاف أن وجود طابور خامس ليس بالشيء الجديد بل إنه كان موجود منذ عهد الرسول «عليه الصلاة والسلام»، حيث قال: «أشهر قصتين عن الطابور الخامس في التاريخ الإسلامي، أولهم الصحابي نعيم بن مسعود، وهو صحابي أسلم لكن النبي طلب منه إخفاء إسلامه ويبقى طابور خامس في غزوة الخندق يوقع بين اليهود وبين قريش وبين الأحزاب اللي جت في غزوة الخندق، وقام نعيم بن مسعود بدور رائع في هذا الموضوع كطابور خامس».

وأضاف -في برنامجه «25-30» على قناة «أون تي في»- إن القصة الثانية حدثت عند فتح مكة، حيث قال: «النبي كان يذهب لفتح مكة فصحابي كان طابور خامس قبل أن يسلم، لكنه في هذا الموقف كتب جواب وأعطاه لخادمة كانت عنده لتوصله لمكة ليبلغهم إن محمد سيأتي بجيشه ليقتحم مكة».

شبكةعيونالإخبارية

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