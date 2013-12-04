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عمرو أديب: دي سفالة وقلة أدب

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عمرو أديب: دي سفالة وقلة أدب عمرو أديب: دي سفالة وقلة أدب

شن الإعلامي المصري عمرو أديب هجوما حادا على نشطاء الإخوان الذين قاموا بسب الشاعر أحمد فؤاد نجم بعد وفاته، وذلك لأنه كان مؤيدا للفريق أول عبد الفتاح .
أديب قال: «مافيش حد اتشتم بالقذارة دي زي ما الإخوان شتموا أحمد فؤاد نجم النهاردة، الغريبة إن الإخوان دول ما كانوش يستاجروا يشتموا أحمد فؤاد نجم وهو عايش، طب يا جماعة اذكروا محاسن موتاكوا، لكن طبعا لو كنتوا شتمتوه وهو عايش كان يرزعكوا قصيدة فاجومي».
وأضاف -في برنامجه «القاهرة اليوم» على قناة «اليوم»-: «شتيمة الإخوان لفؤاد نجم غير عادية، دي كادت أن تصل للسفالة وقلة الأدب، دول قالوا عليه كافر وسألوا هل غسلتوه اه غسلناه أمال هنعمل إيه، وحاجات بقى سفلة زي دي، ده خلاص مات مات يا ناس فين حرمة الموت».

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