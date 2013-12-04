ميكانيكي يبتكر طريقة جديدة لتسهيل الولادة

توصل جورج أودون، وهو أرجنتيني يعمل في مجال السيارات، إلى طريقة جديدة قد تصبح تطورا “ثوريا محتملا” لمساعدة النساء أثناء الولادة.

> وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، “بي بي سي”، عبر موقعها الالكتروني، فإن منظمة الصحة العالمية تدرس فعالية تلك الطريقة التي أطلق عليها اسم أودون نسبة إلى صاحبها.

وتقول المنظمة إن تلك الطريقة قد تساعد النساء أثناء عمليات الولادة المتعسرة ولا سيما في الدول التي تفتقر إلى الامكانيات اللازمة لإجراء عمليات ولادة قيصرية.

> ويقول أودون إنه استوحى الفكرة من طريقة تعلمها في عام 2005 من رفاقه عن كيفية استخراج الفلين من داخل زجاجة فارغة دون كسرها.

وتقوم الطريقة على إمالة الزجاجة وإدخال كيس بلاستيكي في عنقها ثم النفخ فيه. عندما ينتفخ الكيس داخل الزجاجة يلتف بإحكام حول الفلين وعندها يمكن جذب الكيس بسهولة.

وتجرى حاليا التجارب على تطبيق تلك الفكرة في الارجنتينن وتوجد خطط لتجربتها في أفريقيا، وآسيا وأوروبا.

وفي حالة نجاح التجارب فمن المتوقع أن تطرح في الأسواق في غضون عامين أوثلاثة.