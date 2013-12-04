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مهرجان فن شعبي للطلائع بمناسبة العيد القومي للأقصر

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مهرجان فن شعبي للطلائع بمناسبة العيد القومي للأقصر مهرجان فن شعبي للطلائع بمناسبة العيد القومي للأقصر
تنظم وزارة الشباب، مهرجان الفن الشعبي الأول لطلائع ، تحت شعار «حلاوة شمسنا»، بمحافظة الأقصر، خلال الفترة من الجمعة إلى الإثنين، بهدف تنمية الوعى الأثري، وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. يشارك في فعاليات المهرجان، مجموعة من الطلائع من مختلف المحافظات، ويتضمن البرنامج تنظيم كرنفال يجوب شوارع الأقصر، للإعلان عن الفعاليات، بالإضافة إلى إقامة احتفالية فنية بساحة معبد الأقصر، وزيارة المعالم السياحية التى تتميز بها المحافظة. 

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