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ضبط قيادي إخواني متهم بتعذيب مسؤول “تمرد” بالمنيا..والقبض علي 23 أخرين بسمالوط‎

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ضبط قيادي إخواني متهم بتعذيب مسؤول “تمرد” بالمنيا..والقبض علي 23 أخرين بسمالوط‎ ضبط قيادي إخواني متهم بتعذيب مسؤول “تمرد” بالمنيا..والقبض علي 23 أخرين بسمالوط‎

تمكنت سلطات الأمن بالمنيا من ضبط إخواني متهم بتعذيب مسئول حركة “تمرد” لاعتراضه علي حكم الجماعه، بينما تم إلقاء القبض علي 23 متهماً أخرين في أحداث العنف بمركز سمالوط.

وتلقي اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من العميد هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي بالمديريه ،يفيد بضبط “مصطفي سعد محمد نجيب”  28 سنه  ومقيم بحي أبو هلال بالمنيا ؛ والمطلوب ضبطه وإحضاره بأمر من النيابة العامة في واقعة التعدي بالضرب وخطف “محمد مختار” منسق حركة “تمرد” بالمنيا يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2013 .

قبل سقوط نظام مرسي لاعتراضه علي سياسات الجماعه ،فيما تم إلقاء القبض علي 23 متهماً أخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في أحداث العنف التي أعقبت فض إعتصامي رابعه والنهضه بمركز سمالوط شمال المحافظة.

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