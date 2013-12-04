تعرف على أعراض الإصابة بحصوات الكلى

كيف يمكن أن تعرف أنك مصاب بحصوة فى الكلى؟ هل هناك أعراض تجعلك تتخذ قرار الذهاب إلى الطبيب المتخصص فى أمراض الكلى تحديداً؟

يجيب الدكتور محمد عبد الرسول مدرس جراحة المسالك البولية والتناسلية عن هذه التساؤلات، قائلاً: هناك بعض الأعراض التى تدل على وجود حصوات بالكلى، ومن ضمنها وجود ألم شديد تحت القفص الصدرى من الخلف على جانب العمود الفقرى، ووجود دم فى البول، لأن عند تحرك الحصوة تحدث جرحاً فى الكلى ووجود سخونية مصاحبة بالآلام فى الجانب الأيمن من الكلى، فيدل ذلك على الإصابة بحصوات الكلى مع وجود الصديد.

يوضح أن حصوات الكلى لها العديد من الأنواع منها حصوات لا تستدعى أى علاج وتنزل من خلال شرب الماء والسوائل، والنوع الآخر الحصوات التى تذوب باستخدام الدواء مثل حصوات حمض البوليك التى لم تظهر فى الأشعة العادية، مشيراً إلى أن هناك بعض الحصوات التى يتم إزالتها بالمنظار من خلال فتحة على الجلد جانب الكلى.