جابر نصار يعقد اجتماعًا مع ائتلاف طلاب التعليم المفتوح بجامعة القاهرة

عقد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، اجتماعًا مع أعضاء ائتلاف طلاب التعليم المفتوح، وتمحورت جلسة الحوار حول المطالب التى سبق وتقدم بها الاتحاد.

وقال شهاب صلاح الدين، إن جابر نصار أبدى الاعتذار عن عدم الانتهاء من دراسة جميع الأوراق والمذكرات التى قدمت له من الائتلاف بسبب عمله فى لجنة الخمسين بالدستور المصرى الجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يتسلم كافة الردود من أعضاء مجلس الإدارة الجدد لمركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح حول هذا الموضوع.

وأكد صلاح الدين، أن رئيس الجامعة قال لهم، إنه أصدر قرارًا فى الأيام السابقة، يقضى بإعادة تشكيل مجلس الشئون الأكاديمية لمركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، ومكونًا من ثمانية أعضاء آخرين.

وأضاف رئيس ائتلاف التعليم المفتوح، أنهم يرون أن هذا القرار بمثابة خطوة جيدة توضح اهتمام رئيس الجامعة بالتعليم المفتوح، ويضعه على قدر المساواة بالتعليم النظامى، حيث أصبح نائب رئيس الجامعة هو رئيس التعليم المفتوح، وأصبح هناك 9 أعضاء فقط فى المجلس، وأصبح المجلس له ثقل ودور حيوى أكثر من السابق.

وتابع صلاح الدين، أنهم طلبوا من الدكتور جابر نصار تحقيق وعده بإنشاء اتحاد طلاب لطلاب التعليم المفتوح حتى يكونوا متساوون مع طلاب نظامى (الانتساب والانتظام)، وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التى صدرت بشأن نظام التعليم المفتوح فى أقرب وقت ممكن، كما طالبوا بمقابلة متابعة ملف التعليم المفتوح بجامعة القاهرة مع رئيس الجامعة، خلال الفترة المقبلة، وقال لهم إنه سوف يحدد موعدًا لجلسة أخرى، لمناقشة أوضاع طلاب التعليم المفتوح.