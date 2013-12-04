الفرنسي “بوجبا” يفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في أوروبا

فاز اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، بجائزة “الفتي الذهبي” التي تنظمها صحيفة “توتو ميركاتو” الإيطالية، لأحسن لاعب صاعد في أوروبا دون (21) عاما.

وتفوق اللاعب الفرنسي على البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي الإنجليزي المعار لصفوف أيفرتون الذي حل ثانيا، فيما أحتل جوليان دراكسلر لاعب شالكة الألماني المركز الثالث، وجاء الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد في المركز الرابع، بينما أحتل البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان المركز الخامس.

> ويعد بوجبا أول لاعب فرنسي يفوز بالجائزة التي انطلقت عام 2003.

أ.ش.أ