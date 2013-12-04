فرقة اسكندريلا تغني فى “الفن ميدان” السبت المقبل

تقدم فرقة اسكندريلا مجموعه من اغانيها ضمن فاعليات”الفن ميدان”.وذلك يوم السبت7ديسمبر.

> فرقة اسكندريلا اسمها مأخوذ من قصيدة للشاعر خميس عز العرب تحمل نفس العنوان وتم تكوين الفرقة عام 2005. وقدمت بقيادة مؤسسها الملحن والمطرب حازم شاهين حفلات عديدة في مصر وقطر والبحرين ولبنان وتونس وأضافت إلى برنامجها أغاني من تلحين حازم شاهين ومن تأليف والد الشعراء فؤاد حداد و الشعراء : أمين حداد و أحمد حداد .. بالإضافة إلى أغانى أخرى من أشعار الشاعر الكبير صلاح جاهين

> وأيضاً الشعراء نجيب شهاب الدين و تميم البرغوثى ويقوم بالغناء كل من: حازم شاهين، مي حداد، سلمى حداد، عالية شاهين، أشرف نجاتي، حسن المنيلاوي، إسلام عبد العزيز ويوسف الشريعي .

> يذكر ان “الفن ميدان”فاعليه ثقافيه فنيه تقام السبت الاول من كل شهر امام قصر عابدين.وطالب القائمين عليه وزارة الثقافه بدعم انشطتهم القائمه على تبرعاتهم الشخصيه.