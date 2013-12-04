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“فيفا”: قرعة كأس العالم الجمعة المُقبل على الهواء مباشرة في 193 دولة حول العالم

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“فيفا”: قرعة كأس العالم الجمعة المُقبل على الهواء مباشرة في 193 دولة حول العالم “فيفا”: قرعة كأس العالم الجمعة المُقبل على الهواء مباشرة في 193 دولة حول العالم

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، أن قرعة كأس العالم المقرر إقامتها فى السابعة مساء الجمعة المقبل، سيتم نقلها على الهواء مباشرة فى 193 دولة حول العالم.

أوضح الفيفا عبر موقعه الرسمى أن مراسم حفل القرعة التى ستقام بمنتجع كوستا دو ساويبى على ساحل باهيا فى البرازيل، سيحضرها 1300 ضيف وألفى ممثل لوسائل الإعلام.

ويقوم جيروم فالكى، سكرتير عام الفيفا، بإجراء مراسم القرعة ويساعده ثمانية نجوم كرويين يمثلون ثمانى دول سبق لها الفوز باللقب وهم أليسيديس جيجيا والسير جيف هيرست وماريو كيمبيس ولوثر ماثيوس وزين الدين زيدان وكافو وفابيو كانافارو وفيرناندو هييرو.

أ ش أ

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