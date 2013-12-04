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مصدر أمنى: المفرج عنهم بقرار من “المعزول” سيعودون قريباً للسجون

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مصدر أمنى: المفرج عنهم بقرار من “المعزول” سيعودون قريباً للسجون مصدر أمنى: المفرج عنهم بقرار من “المعزول” سيعودون قريباً للسجون

أفاد مصدر أمني  لـONA  أن العديد من الجهات الامنية، التابعة لوزارة الداخلية تعد ملف يضم اسماء المفرج عنهم بقرار من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المعزول، مؤكداً ان هناك الكثير مما تم الافراج عنهم خلال هذه الفترة، لا يستحقون الافراج، خاصة وانهم متهمين فى العديد من القضايا الخطيرة، حسب وصفه.
> واشار المصدر، الى ان الداخلية على وشك الانتهاء من اعداد الملف، وانه سيكون خلال ايام على الاكثر على مكتب اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، ليتم رفعه بعد ذلك الى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، للنظر فيه، والعمل على اعادة السجناء المعفو عنهم خرقاً للقانون الى السجون مرة اخرى.
> واضاف المصدر: ان رجال الشرطة عازمون على مواصلة محاربة الارهاب، ولن يتركوا ابداً من اجرم فى حق المجتمع.

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