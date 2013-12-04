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عبد الظاهر: من حقى اللعب للأهلى بعد مونديال الأندية

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عبد الظاهر: من حقى اللعب للأهلى بعد مونديال الأندية عبد الظاهر: من حقى اللعب للأهلى بعد مونديال الأندية

 قال أحمد عبد الظاهر، مهاجم الأهلى، إنه يمتلك عروضًا شفهية من أندية صوفيا البلغارى والرائد السعودى، بينما النادى الوحيد الذى قدم عرضًا يتضمن كل التفاصيل المادية، هو نادى المريخ السودانى.

وأضاف “عبد الظاهر” فى تصريح للصحفيين اليوم، من حقى اللعب للأهلى بعد بطولة كأس العالم للأندية، فى حالة عدم إتمام إجراءات انتقالى لأى فريق، خاصة أن قرار إيقافى من قبل مجلس إدارة الاهلى، ينتهى بنهاية مونديال الأندية”.
> يذكر أن مجلس إدارة الأهلى قد اتخذ قرارًا ببيع عبد الظاهر، بعد تلويحه بإشارة سياسية فى النهائى الإفريقى، وحرمانه من تمثيل الأهلى فى مونديال الأندية، فضلا عن حرمانه من مكافأة الفوز بالبطولة الإفريقية.
> أ ش أ

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