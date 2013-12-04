أمن الفيوم ينجح فى إعادة طفل اختطفه 8 وطالبوا بفدية 3 ملايين جنية

تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم من إعادة طفل اختطفه 8 مجهولون وهو في طريقه لمدرسته الخاصة بمدينة الفيوم ،وطالبوا والده بفدية 3 ملايين جنية.

وكان اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد الشامي مدير مباحث الفيوم بورود بلاغ من “محمد محمود عبد المجيد الروبى” 45 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير لنباتات طبية وعطرية ،بقيام مجموعة يبلغ عددها ثمانية أفراد باختطاف نجله الطفل “يوسف “البالغ من العمر 7 سنوات أثناء توجهه بصحبة شقيقه وشقيقته لمدرسة خاصة بمدينة الفيوم.

وأكد والد الطفل فى بلاغه أن سيارة ملاكي ماركة ” فيرنا ” اعترضت طريق السيارة التي كانوا يستقلونها ، نزلوا وأشهروا الأسلحة الآلية في وجوه الأطفال الأشقاء الثلاثة الذين استطاع إثنان منهم الفرار ، وتمكن الخاطفون من الطفل يوسف .

وتقرر تشكيل فريق بحث تمكن من ضبط العصابة التي اخطفته وعددها 8 أفراد منهم 6 من الفيوم و2 من أسيوط واستعادة الطفل الذي أخفوه لدي سيدة بحي شعبي بمدينة الفيوم والمتهمين هم “فولى م ا” 45 سنة صاحب محل موبايلات بأبشواى وسبق اتهامه فى قضية مخدرات و”محمد ر ع” 33 سنة عامل من أبوجنشو وسبق اتهامه فى قضيتى سرقة فى يوسف الصديق وأبشواى و”سيد د” 30 سنة سائق من أبشواى وشقيقه” محمد” سائق و “محمد ن ا” 28 سنة عامل من قرية أبوكساه و”محمد م” 24 سنة من أبوكساه و”حنفى ع” 33 سنة سائق من مركز ديروط بمحافظة اسيوط و”أدهم ع”40 سنة شرطى من مجافظة اسيوط .

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط البندقية إلى استخدموها فى ارتكاب الحادث و2 خزينة .

كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى الحادث رقم 2169 ف س ر والتى قاموا باستئجارها من أحد المعارض فى مدينة الفيوم، وعقب ضبطهم أرشدوا عن مكان الطفل الذى كانوا قد أخفوه لدى سيدة فى حى جنوب بمدينة الفيوم .