بالصور.. شباب الإخوان يشعلون الشماريخ خلال مسيراتهم بسيدى بشر

قام العشرات من الشباب المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة، بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، بإشعال الشماريخ خلال مسيراتهم بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية.

حيث خرج العشرات من عناصر الإخوان الإخوان المحظورة فى مسيرة احتجاجية بدأت بمنطقة ميامى حتى شريط قطار سيدى بشر شرق الإسكندرية، معترضين على حبس فتيات المحظورة بالإسكندرية.

وحملوا لافتات وصور عدد من الفتيات المعاقبات بالحبس 11 سنة وشهر، والاعتراض على الحكم والمطالبة بالإفراج عنهن.

وفى سياق متصل، تظاهر العشرات من أنصار جماعة الإخوان المحظورة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية، لإعلان رفضهم قانون التظاهر الجديد، والتنديد بمعاقبة 14 فتاة بالحبس 11 سنة وشهر، وإيداع مفتوح لـ7 قاصرات بدار رعاية الأحداث.