احتراق منزلين أثر تجدد الاشتباكات بين عائلتين بالمنيا لمقتل شاب‎

أطلقت أجهزة الأمن بالمنيا قنابل الغاز المسيل للدموع بقرية صفط اللبن بعد احتراق منزلين ومخبز عقب تجدد الاشتباكات بقرية صفط اللبن بين عائلتين بسبب مقتل شاب.

وتلقي اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا إخطاراً بتجدد الاشتباكات بين عائلتين بقرية صفط اللبن بسبب مقتل شاب أمس الثلاثاء خلال مشاجره بسبب خلافات قديمة وأسفر عن ذلك احتراق منزلين ومخبز ملك عائلة المتهمين.

وبالانتقال والفحص تبين احتراق منزلين ومخبز ملك أفراد عائلة حجازي وهم فاروق حجازي , وأشقائه محمد , وخيري وتم إخماد النيران وتبين عدم تواجد أفراد العائله بمنازلهم.

وكان مأمور مركز شرطة المنيا، قد تلقي بلاغاً بوقوع مشاجره بين عائلتين بقرية صفط اللبن أسفرت عن وقوع قتيل ومصاب.

وبإنتقال وحدة المباحث تبين مقتل “محمد طه سليم” 27 سنه إثر تلقيه طلق ناري بالكتف وإصابة “أحمد جعفر” وشهرته “سمكة” 23 سنه بطلق خرطوش وتبين وقوع مشاجره بين المجني عليهما وأفراد عائلة حجازي بسبب تجدد خصومة قديمه .

وتم تحرير محضر بالواقعة المحضر اللازم.