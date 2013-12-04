العباسي يعلن فشل الحوار الوطني بين حركة النهضة الحاكمة والمعارضة في تونس

أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي عن فشل الحوار الوطني بين حركة النهضة الحاكمة والمعارضة بشأن الاتفاق على تعيين رئيس وزراء جديد للخروج من الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد.

> ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن العباسي خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأربعاء إن تونس أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات، وهي وسط الهاوية، مشيرا إلى أن الحوار معلق إلى حين عقد اجتماع لكل الأحزاب.

> وأضاف العباسي أن فشل الحوار سينعكس سلبا على الأوضاع في البلاد، معلنا تمسكه بالحوار لأنه السبيل الأمثل للخروج من الأزمة.

> وعلق الحوار الوطني في تونس في الرابع من نوفمبر الماضي بسبب غياب التوافق حول شخصية وطنية مستقلة لرئاسة حكومة الكفاءات التي تطالب بها المعارضة، إذ تمسكت حركة النهضة الحاكمة وحلفاؤها بالمستيري، بينما دعمت المعارضة ترشيح محمد الناصر ومن ثم جلول عياد وعبد الكريم الزبيدي والطبيبي.

أ.ش.أ