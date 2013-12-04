أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

العباسي يعلن فشل الحوار الوطني بين حركة النهضة الحاكمة والمعارضة في تونس

Google+ Print
العباسي يعلن فشل الحوار الوطني بين حركة النهضة الحاكمة والمعارضة في تونس العباسي يعلن فشل الحوار الوطني بين حركة النهضة الحاكمة والمعارضة في تونس

أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي عن فشل الحوار الوطني بين حركة النهضة الحاكمة والمعارضة بشأن الاتفاق على تعيين رئيس وزراء جديد للخروج من الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد.
> ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن العباسي خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأربعاء إن تونس أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات، وهي وسط الهاوية، مشيرا إلى أن الحوار معلق إلى حين عقد اجتماع لكل الأحزاب.
> وأضاف العباسي أن فشل الحوار سينعكس سلبا على الأوضاع في البلاد، معلنا تمسكه بالحوار لأنه السبيل الأمثل للخروج من الأزمة.
> وعلق الحوار الوطني في تونس في الرابع من نوفمبر الماضي بسبب غياب التوافق حول شخصية وطنية مستقلة لرئاسة حكومة الكفاءات التي تطالب بها المعارضة، إذ تمسكت حركة النهضة الحاكمة وحلفاؤها بالمستيري، بينما دعمت المعارضة ترشيح محمد الناصر ومن ثم جلول عياد وعبد الكريم الزبيدي والطبيبي.

 

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا