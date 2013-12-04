حسام البدري: سأقدم الجهاز المعاون الى مجلس الجبلاية غدًا

أعرب الكابتن حسام البدرى المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأوليمبى عن شكره لكل أعضاء مجلس ادارة الاتحاد على ثقتهم به وأوضح أنه سيقدم قائمة الجهاز المعاون له غدا إلى حمادة المصرى عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأوليمبى.ومن بين الاسماء المرشحة ايمن حافظ لخبرته الكبيرة واسامة عرابى الذى عملت معه فى الماضى وهشام عبد المنعم لانه عمل مع الجهاز السابق للمنتخب الاولمبى ويعرف الكثير عن اللاعبين واسلوب العمل فى الفترة الماضية.

واضاف البدرى فى تصريح مساء اليوم أتمنى التوفيق للكابتن شوقى غريب فى قيادة المنتخب الاول وسأتعاون معه ومع كل زملائى من المدربين من أجل مصلحة الكرة المصرية وأول ماسابدا به فى عملى مع المنتخب الاولمبى عملية مراجعه طويلة وشاملة للمنتخبات الاولمبية فى الفترة الماضية لاضع يدى على الايجابيات والسلبيات قبل ان أبدأ المرحلة المقبلة ..وأضع فى اعتبارى العديد من العوامل فى اختيار أعضاء الجهاز المعاون أهمها الرغبة فى النجاح والجدية والالتزام والعمل المتواصل بعزيمة واصرار.

> واكد على ان العمل مع المنتخبات يحتاج العديد من الخبرات ويختلف تماما عن العمل فى الاندية ومن هذا المنطلق كنت أرى أن الكابتن شوقى غريب أصلح مدرب للمنتخب الاول بعد الفترة التى قضاها والخبرات التى اكتسبها وسبق ان اعلنت فى الاعلام قبل الاتفاق مع برادلى اننى ارشح شوقى غريب لقيادة الفراعنة واتمنى له كل التوفيق ..وأشار الى وجود قاعدة من المدربين الوطنيين المخلصين فى مصر فى الفترة الحالية ولكن فى ظل عدم وجود معايير ثابته للتقييم قد يرى البعض من المدربين انه الاصلح والاكفأ وأنه يتعرض للظلم ويبدأ فى الهجوم على أى مدرب يتم اختياره ولذلك لابد أن يقيم الانسان نفسه أولا ثم يتم الكشف عن معايير ثابته قبل اختيار أى مدرب .

> وقال حسام البدرى نجم ومدرب الاهلى السابق لقد قضيت فترة رائعه فى ليبيا واتوجه بالشكر الى كل من ساعدنى فى هذه الفترة ولكن بعد الحادث الذى تعرضت له هناك اتفقت مع رئيس النادى على الرجيل بعد الاطمئنان على النادى ووصوله الى الكونفدرالية الافريقية وتحاملت على نفسى لاستمر فى العمل بعد الحادث الذى تعرضت له ورغم اننى علمت من وسائل الاعلام بتردد اسمى لقيادة المباراة الثانية للمنتخب الاول الااننى أعلنت اننى افضل ان يتولى برادلى القيادة فى المباراة الثانية امام غانا وعلمت بتردد اسمى ضمن الترشيحات لتولى المنتخب الاولمبى ووافقت لان تدريب اى منتخب شرف كبير ولكن بعد تنفيذ كل مااتفقت عليه مع رئيس النادى الليبى .

> وأكد حمادة المصرى أن هناك جلسة ستجمعه مع البدرى لمعرفة أسماء الجهاز المعاون تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة خلال الاجتماع المقرر له غداً الخميس.

> وتوجه عزمى مجاهد المتحدث الاعلامى لاتحاد كرة القدم بالشكر الى أعضاء الجبلاية على اختيارهم الكابتن شوقى غريب للمنتخب الاول والكابتن البدرى للمنتخب الاولمبى وقال انهما من افضل المدربين واتمنى لهما التوفيق لاسعاد الشعب المصرى.

> أ ش أ