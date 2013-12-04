وزارة الرياضة تحتفل بمناسبة الإنتهاء من دستور مصر

أقام وزير الرياضة طاهر أبو زيد ووفد نجوم الرياضة احتفالا اليوم بمناسبة الانتهاء من وضع دستور مصر الثورة متضمنا لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية مادة للرياضة بناء على طلب الوزير والوفد المرافق له أثناء استقبال لجنة الخمسين لهم في مرحلة الصياغة للاستماع إلى مطالبهم .

وذكر الموقع الرسمى لوزارة الدولة لشئون الرياضة، إن الاحتفال الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بوزارة الرياضة تضمن إلقاء وزير الرياضة لكلمة افتتاحية رحب فيها بأعضاء وفد نجوم الرياضة الذين توجهوا معه إلى لجنة الخمسين وقدموا معه مطالبهم بشكل جاد وراق وبإصرار نيابة عن كل رياضي مصر .

> وأشاد أبو زيد بجهودهم أمام الحضور والتي كان لها أبلغ الأثر في تحقيق حلم طال انتظاره وهو إدراج مادة الرياضة لأول مرة في الدستور .

> وقال أبو زيد أمام الحضور ومن بينهم هشام حطب نائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وعلاء جبر سكرتير اللجنة أن وجود هذه المادة في دستور مصر الثورة هو وسام على صدر كل رياضي بل وكل مصري لأنها لا تخص الرياضيين فقط وإنما كل المصريين على مستوى الممارسة كحق للجميع .

> و تقدم ابوزيد واعضاء اللجنة الرياضية بالتهنئة الى السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وأعضاء لجنته لانتهائهم من وضع الدستور الذي يليق بمصر

> وبعث أبو زيد ووفد نجوم الرياضة برقية شكر وتهنئة للسيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وأعضاء لجنته على تحقيق أهم المطالب بإدراج مادة الرياضة وبالصورة المشرفة وتفهم اراء الوفد الرياضى الذى راسه أبوزيد خلال الاجتماع مع اللجنة

> وأعرب أبو زيد عن شكره لكل من ساهم بجهد لبلوغ هذا الهدف وأثنى على القيادات والعاملين بوزارة الرياضة وجهودهم لوضع منظومة الرياضة المصرية على الطريق الصحيح و الخطوة المهمة بتخصيص مادة للرياضة في الدستور .

> وعن قانون الرياضة الجديد الذي دعا إليه وزير الرياضة ، قال : ” نريده قانونا يليق بمصر ويواكب العصر ويتماشى مع خارطة الطريق السياسية ، وأنه لا بد من خارطة طريق رياضية تتناسب مع وضع مصر الريادي بالمنطقة .

> وقد أثنى الحضور على جهود وزير الرياضة طاهر أبو زيد لإيجاد مادة للرياضة بالدستور رغم عدم وجود ممثلين للرياضيين في لجنة الخمسين .

> وأشاد اللواء الدهشوري حرب بجهود أبو زيد لتصحيح مسار الرياضة المصرية وطالب بأن يكون القانون الجديد الذي دعا إليه أبو زيد بداية التصحيح ، مؤكدا على أهمية التفاف الجميع حول هذا الهدف بالحوار والمناقشة البناءة وبما يخدم الصالح العام .

> وأكد أبو زيد إن الانتهاء من وضع دستور مصر الثورة ، وعلى النحو المشرف والمتحضر الذي خرج به ، بداية حقيقية لعملية التحول الكبرى نحو الدولة الديمقراطية المدنية ، التي طالما ناضل الشعب من أجل إقامتها .

> ومن جانبهم ، أشاد أعضاء الوفد بحسن استقبال لجنة الخمسين ورئيسها للوفد أثناء صياغة الدستور وتفهم مطالب الرياضيين وهو ما جسدته مادة الرياضة الجديدة .

> وقال هشام حطب نائب رئيس اللجنة الأوليمبية أن ما يحدث من بعض الشخصيات في اللجنة الأوليمبية تجاه وزارة الرياضة لا يعبر عن أعضاء اللجنة الأوليمبية وأنهم يعبرون عن أنفسهم فقط ، وأكد على أن غالبية أعضاء اللجنة الأوليمبية يعتزون بوزير الرياضة طاهر أبو زيد ويثمنون ما يقوم به من جهود لإصلاح المنظومة وأنهم معه ” إيد واحدة ” لمصلحة الوطن .

واشاد نجوم الرياضة بالدستور كأهم خطوة على طريق الانتقال بمصر إلى عصر جديد تلتزم فيه الدولة بحماية حقوق مواطنيها بنصوص لا تحمل الديباجات الأدبية المرنة والفضفاضة كما اعتاد المصريون في دساتيرهم السابقة .

وأعرب أسامة خليل عن الشكر للوزير أبو زيد لجهوده لتخصيص مادة للرياضة في الدستور وطالب بان يتكاتف معه الجميع لإنجاح مساعيه للانتقال بالرياضة المصرية إلى آفاق المستقبل .

> وقال عبد العزيز عبد الشافي نجم الاهلى السابق إن نجاح جهود الوزير والوفد الذي التقى لجنة الخمسين كان له الأثر البالغ في إدراج مادة الرياضة وأعرب عن تمنياته ان يصدر القانون الجديد معبرا عن المصلحة العامة ومصلحة الرياضة مع عدم التركيز فقط على كرة القدم وإنما الرياضة المصرية بشكل عام .

> وأعرب الحضور عن شكرهم لوزير الرياضة طاهر أبو زيد على جهوده لإصلاح منظومة الرياضة المصرية ، وكيف كان لجهوده ألاثر الكبير في إدراج الرياضة مادة مستقلة في الدستور الجديد لتأسيس مرجعية من شأنها دفع وتطوير المنظومة وحماية الحق في الرياضة على المستوى الاحترافي وعلى مستوى الهواية كحق أصيل لكل المصريين .

> وقال الناقد الرياضي فتحي سند أنه يشكر وزير الرياضة على جهوده الكبيرة وحرصه على إصلاح المنظومة الرياضية وإصراره على تخصيص مادة للرياضة بالدستور في غياب ممثلين عن الرياضة باللجنة .

> وكان طاهر أبو زيد وزير الرياضة قد توجه إلى لجنة الخمسين مع وفد كبير يضم عددا كبيرا من نجوم الرياضة المصرية حيث استقبلهم عمرو موسى رئيس اللجنة وعدد من ألاعضاء وعلى مدى أكثر من ساعتين استمعوا إلى مطالبهم ورؤيتهم لوضعية الرياضة في الدستور بما يخدم هذه الرياضة ليس فقط كنشاط يخص الرياضيين وإنما كحق أصيل أيضا كممارسة لجميع أبناء الوطن .

> وكان الوفد قد ضم نجوم ونجمات الرياضة المصرية يتقدمهم اللواء الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة السابق وعلى أبو جريشة وأسامة خليل وعبد العزيز عبد الشافي ومحمد رشوان ومنى عبد الكريم وهناء حمزة وحازم إمام ومدحت وردة .

> كما ضم الوفد عددا من كبار الإعلاميين الرياضيين في مقدمتهم محمود معروف ورضوان الزياتي وفتحي سند وعلي السيسي .

أ.ش.أ