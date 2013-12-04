وزير الأوقاف يشكل لجنة طبية فنية إدارية لتطوير مستشفى الدعاة

شكل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لجنة طبية فنية إدارية لتطوير مستشفى الدعاة برئاسة د. توفيق نور الدين، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا ووكيل طب الأزهر السابق وعضوية كل من: د. إسماعيل شبايك، عميد طب الأزهر السابق، ود. مها عقل، عميدة طب الأزهر بنات بالقاهرة ود. إيمان إبراهيم جبريل، مدير عام الشئون الطبية بمستشفى الدعاة، ود. إسماعيل عويس، مدير مستشفى الحسين الجامعى، ود. طارق السعيد، نائب المدير لشئون العمليات بمستشفى الزهراء الجامعى، واللواء محمود شركس، مستشار الوزير لشئون مستشفى الدعاة مقررًا للجنة ويتولى أحمد عطية أمانة سر اللجنة.

وللجنة أن تستعين بمن تراه فى الشئون الفنية والهندسية بموافقة من وزير الأوقاف.